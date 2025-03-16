Беларусь выиграла смешанную эстафету на чемпионате России

(Ксении Воробей, Максим Воробей, Анна Сола и Павел Белько) выиграла золотые медали в смешанной эстафете на чемпионате России — 2025, проходящем в Тюмени.

Победители прошли дистанцию за 1:06.15, допустив два промаха.

Серебро завоевала сборная Московской области (Кристина Резцова, Анастасия Халили, Денис Иродов, Кирилл Стрельцов) с отставанием 0,3 секунды. Бронза у Свердловской области — +19,3 секунды.