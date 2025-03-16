Беларусь выиграла смешанную эстафету на чемпионате России

Анна Сола (Беларусь) Фото: globallookpress.com
Победители прошли дистанцию за 1:06.15, допустив два промаха.
Серебро завоевала сборная Московской области (Кристина Резцова, Анастасия Халили, Денис Иродов, Кирилл Стрельцов) с отставанием 0,3 секунды. Бронза у Свердловской области — +19,3 секунды.
Биатлон. Чемпионат России — 2025. Смешанная эстафета. Результаты (частично):
- 1. Беларусь-1 (Ксения Воробей, Максим Воробей, Анна Сола, Павел Белько) — 1:06.15,2.
- 2. Московская область (Кристина Резцова, Анастасия Халили, Денис Иродов, Кирилл Стрельцов) — отставание 0,3.
- 3. Свердловская область (Тамара Дербушева, Светлана Миронова, Кирилл Бажин, Василий Томшин) +19,3.