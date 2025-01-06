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    НБА. «Лейкерс» проиграл «Хьюстону», «Оклахома» взяла верх над «Бостоном»

    Прочие Баскетбол НБА
    «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА в гостях проиграл «Хьюстону» со счетом 115:119.

    Леброн Джеймс
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    Леброн Джеймс

    Самым результативным на паркете стал защитник «Рокетс» Джален Грин, набравший 33 очка. У гостей форвард Энтони Дэвис набрал 33 очка и сделал 13 подборов.

    «Лейкерс» занимают седьмое место в Западной конференции, «Хьюстон» — на второй строчке.

    «Бостон» на выезде уступил «Оклахоме» со счетом 92:105.

    Самым результативным на паркете стал защитник «Тандер» Шэй Гилджес-Александер, набравший 33 очка и сделавший 11 подборов.

    «Бостон» занимает второе место в Восточной конференции, «Оклахома» — на первой строчке «Запада».

    Прогнозы и ставки на НБА

    Все результаты игрового дня НБА 6 января

    «Голден Стэйт Уорриорз» — «Сакраменто Кингз» — 99:129

    «Хьюстон Рокетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 119:115

    «Орландо Мэджик» — «Юта Джаз» — 92:105

    «Вашингтон Уизардс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 98:110

    «Кливленд Кавальерс» — «Шарлотт Хорнетс» — 115:105

    «Оклахома-Сити Тандер» — «Бостон Селтикс» — 105:92

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