НБА. «Лейкерс» проиграл «Хьюстону», «Оклахома» взяла верх над «Бостоном»

в матче регулярного чемпионата НБА в гостях проигралсо счетом 115:119.

Самым результативным на паркете стал защитник «Рокетс» Джален Грин, набравший 33 очка. У гостей форвард Энтони Дэвис набрал 33 очка и сделал 13 подборов.

«Лейкерс» занимают седьмое место в Западной конференции, «Хьюстон» — на второй строчке.

«Бостон» на выезде уступил «Оклахоме» со счетом 92:105.

Самым результативным на паркете стал защитник «Тандер» Шэй Гилджес-Александер, набравший 33 очка и сделавший 11 подборов.

«Бостон» занимает второе место в Восточной конференции, «Оклахома» — на первой строчке «Запада».

Прогнозы и ставки на НБА

Все результаты игрового дня НБА 6 января

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Сакраменто Кингз» — 99:129

«Хьюстон Рокетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 119:115

«Орландо Мэджик» — «Юта Джаз» — 92:105

«Вашингтон Уизардс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 98:110

«Кливленд Кавальерс» — «Шарлотт Хорнетс» — 115:105

«Оклахома-Сити Тандер» — «Бостон Селтикс» — 105:92