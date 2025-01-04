НБА. «Лейкерс» выиграли у «Атланты», «Денвер» уступил «Сан-Антонио» и другие матчи

В матче регулярного чемпионата НБАпринимал. Гости одержали победу со счетом 113:110.

Самыми результативными игроками матча стали лидеры обеих команд — сербский центровой «Денвера» Никола Йокич и французский центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма.

Йокичу не хватило одной результативной передачи до трипл-дабла — на его счету 41 очко, 18 подборов и девять ассистов.

Вембаньяма также оформил дабл-дабл — в его активе 35 очков и 18 подборов, а также четыре передачи.

Прогнозы и ставки на НБА

«Лос-Анджелес Лейкерс» на своем паркете взял верх над «Атлантой Хоукс» со счетом 119:102.

Самым результативным в составе «Лейкерс» стал 39-летний легкий форвард Леброн Джеймс, на счету которого 30 очков, а также три подбора и восемь передач.

Клуб из Лос-Анджелеса одержал четыре победы в пяти последних матчах.

Все результаты игрового дня НБА 4 января

«Детройт Пистонс» — «Шарлотт Хорнетс» — 98:94

«Торонто Рэпторс» — «Орландо Мэджик» — 97:106

«Хьюстон Рокетс» — «Бостон Селтикс» — 86:109

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Вашингтон Уизардс» — 132:120

«Оклахома-Сити Тандер» — «Нью-Йорк Никс» — 117:107

«Даллас Маверикс» — «Кливленд Кавальерс» — 122:134

«Денвер Наггетс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 110:113

«Сакраменто Кингз» — «Мемфис Гриззлиз» — 138:133

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Атланта Хоукс» — 119:102