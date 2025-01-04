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    НБА. «Лейкерс» выиграли у «Атланты», «Денвер» уступил «Сан-Антонио» и другие матчи

    Прочие Баскетбол НБА
    В матче регулярного чемпионата НБА «Денвер Наггетс» принимал «Сан-Антонио Сперс». Гости одержали победу со счетом 113:110.

    Леброн Джеймс
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    Леброн Джеймс

    Самыми результативными игроками матча стали лидеры обеих команд — сербский центровой «Денвера» Никола Йокич и французский центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма.

    Йокичу не хватило одной результативной передачи до трипл-дабла — на его счету 41 очко, 18 подборов и девять ассистов.

    Вембаньяма также оформил дабл-дабл — в его активе 35 очков и 18 подборов, а также четыре передачи.

    Прогнозы и ставки на НБА

    «Лос-Анджелес Лейкерс» на своем паркете взял верх над «Атлантой Хоукс» со счетом 119:102.

    Самым результативным в составе «Лейкерс» стал 39-летний легкий форвард Леброн Джеймс, на счету которого 30 очков, а также три подбора и восемь передач.

    Клуб из Лос-Анджелеса одержал четыре победы в пяти последних матчах.

    Все результаты игрового дня НБА 4 января

    «Детройт Пистонс» — «Шарлотт Хорнетс» — 98:94

    «Торонто Рэпторс» — «Орландо Мэджик» — 97:106

    «Хьюстон Рокетс» — «Бостон Селтикс» — 86:109

    «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Вашингтон Уизардс» — 132:120

    «Оклахома-Сити Тандер» — «Нью-Йорк Никс» — 117:107

    «Даллас Маверикс» — «Кливленд Кавальерс» — 122:134

    «Денвер Наггетс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 110:113

    «Сакраменто Кингз» — «Мемфис Гриззлиз» — 138:133

    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Атланта Хоукс» — 119:102

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