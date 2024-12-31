Норвежка Слинд победила в гонке на 20 км на «Тур де Ски», Йохауг — вторая

Астрид‑Ойре Слинд Фото: globallookpress.com
Второй стала норвежка Терезе Йохауг, третьей — Кертту Нисканен из Финляндии.
Завтра, 1 января, состоятся мужская и женская гонки преследования.
Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2024/2025, третий этап, Тоблах. Гонка с раздельным стартом, 20 км. Женщины:
- Астрид Эйре Слинн (Норвегия) — 48,54,9.
- Терезе Йохауг (Норвегия) — отставание 3,3.
- Кертту Нисканен (Финляндия) +20,3.
- Катерин Стюарт-Джонс (Канада) +27,8.
- Виктория Карль (Германия) +27,8.
- Джессика Диггинс (США, текущий лидер многодневки) +36,3.