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    Норвежка Слинд победила в гонке на 20 км на «Тур де Ски», Йохауг — вторая

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    Норвежка Астрид‑Ойре Слинд выиграла в гонке с раздельным стартом на 20 км свободным стилем на многодневке «Тур де Ски».

    Астрид‑Ойре Слинд
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    Астрид‑Ойре Слинд

    Второй стала норвежка Терезе Йохауг, третьей — Кертту Нисканен из Финляндии.

    Завтра, 1 января, состоятся мужская и женская гонки преследования.

    Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2024/2025, третий этап, Тоблах. Гонка с раздельным стартом, 20 км. Женщины:
    • Астрид Эйре Слинн (Норвегия) — 48,54,9.
    • Терезе Йохауг (Норвегия) — отставание 3,3.
    • Кертту Нисканен (Финляндия) +20,3.
    • Катерин Стюарт-Джонс (Канада) +27,8.
    • Виктория Карль (Германия) +27,8.
    • Джессика Диггинс (США, текущий лидер многодневки) +36,3.
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