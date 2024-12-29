1-й таймЛестер — Манчестер СитиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Илкай Гюндоган«Лестер» — «Манчестер Сити». Онлайн
  • 16:27
    • «Спартак» выиграл у «Витязя» в КХЛ
  • 15:45
    • Источник: Мудрику укололи стволовые клетки коровы в колено в сборной Украины
  • 15:12
    • «Реал» может приобрести защитника «Тоттенхэма»
  • 14:42
    • «Динамо» отклонило предложение «Ботафого» по Бителло
  • 14:34
    • Футбольный клуб «Сахалин» прекратит существование
    Все новости спорта

    Клебо стал победителем масс-старта на «Тур де Ски»

    Прочие Лыжи
    Норвежец Йоханнес Клебо стал победителем гонки с общего старта на 15 км классическим стилем на многодневке «Тур де Ски».

    Йоханнес Клебо
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Йоханнес Клебо

    Вторым стал Эрик Вальнес из Норвегии, а третьим еще один норвежец Ховард Мосеби.

    Таким образом, вся тройка сильнейших представляет именно Норвегию.

    Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2024/2025. Тоблах (Италия). Масс-старт, классический стиль. Мужчины:
    • 1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 38.24,4.
    • 2. Эрик Вальнес (Норвегия) — отставание +0,6.
    • 3. Ховард Мосеби (Норвегия) + 1,2.
    • 4. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) + 2,1.
    • 5. Эдвин Ангер (Швеция) + 2,3.
    • 6. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) + 3,3.
    • 7. Гус Шумахер (США) + 3,4.
    • 8. Федерико Пеллегрино (Италия) + 3,5.
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» уверенно обыграет «Вест Хэм»?
  • «Вест Хэм» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Венеция» не станет отсиживаться в обороне
  • «Наполи» — «Венеция». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Не пора ли «Ман Сити» и выиграть?
  • «Лестер» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.71
  • Экспресс дня 29 декабря
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  1.85
  • Прогноз на матч Лестер — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  3.50
  • Прогноз на матч Милан — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Ювентус — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Спортинг — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Амур — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 10:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному