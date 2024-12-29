Клебо стал победителем масс-старта на «Тур де Ски»

Йоханнес Клебо Фото: globallookpress.com
Вторым стал Эрик Вальнес из Норвегии, а третьим еще один норвежец Ховард Мосеби.
Таким образом, вся тройка сильнейших представляет именно Норвегию.
Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2024/2025. Тоблах (Италия). Масс-старт, классический стиль. Мужчины:
- 1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 38.24,4.
- 2. Эрик Вальнес (Норвегия) — отставание +0,6.
- 3. Ховард Мосеби (Норвегия) + 1,2.
- 4. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) + 2,1.
- 5. Эдвин Ангер (Швеция) + 2,3.
- 6. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) + 3,3.
- 7. Гус Шумахер (США) + 3,4.
- 8. Федерико Пеллегрино (Италия) + 3,5.