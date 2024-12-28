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    Диггинс победила в спринте на первом этапе «Тур де Ски»

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    Победителем первого этапа многодневки «Тур де Ски» стал американская лыжника Джессика Диггинс.

    Джессика Диггинс
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    Джессика Диггинс

    Он выиграла спринт на дистанции 1,4 км. Диггинс пробежала дистанцию за 2.59,6.

    Второй на финише была финка Ясми Йоэнсуу (отставание 0,3 секунды). Пьедестал замкнула швейцарка Надине Фендрих (+0,4).

    «Тур де Ски» — 2024/2025. Спринт, свободный стиль. Женщины:
    • Джессика Диггинс (США) — 2.59,6.
    • Ясми Йоэнсуу (Финляндия) — отставание 0,3.
    • Надине Фендрих (Швейцария) +0,4.
    • Кристин Эустгулен Фоснес (Норвегия) +0,5.
    • Аня Вебер (Швейцария) +1,4.
    • Майя Дальквист (Швеция) +45,7.
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