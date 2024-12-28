Диггинс победила в спринте на первом этапе «Тур де Ски»

Джессика Диггинс Фото: globallookpress.com
Он выиграла спринт на дистанции 1,4 км. Диггинс пробежала дистанцию за 2.59,6.
Второй на финише была финка Ясми Йоэнсуу (отставание 0,3 секунды). Пьедестал замкнула швейцарка Надине Фендрих (+0,4).
«Тур де Ски» — 2024/2025. Спринт, свободный стиль. Женщины:
- Джессика Диггинс (США) — 2.59,6.
- Ясми Йоэнсуу (Финляндия) — отставание 0,3.
- Надине Фендрих (Швейцария) +0,4.
- Кристин Эустгулен Фоснес (Норвегия) +0,5.
- Аня Вебер (Швейцария) +1,4.
- Майя Дальквист (Швеция) +45,7.