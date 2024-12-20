Анастасия Халили выиграла спринт на этапе Кубка Содружества

Анастасия Халили Фото: globallookpress.com
Победительницей гонки стала Анастасия Халили, преодолевшая дистанцию за 20.55,3 с одним промахом.
Второй была Виктория Сливко (+18,9 секунд и один промах). Третьей на пьедестале оказалась Полина Плюснина (+26,0 и ни одной осечки на огневом рубеже).
Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025, 3-й этап, Чайковский. Спринт 7,5 км. Женщины:
- 1. Анастасия Халили (Россия) — 20.55,3 (один промах).
- 2. Виктория Сливко (Россия) — отставание 18,9 (1).
- 3. Полина Плюснина (Россия) +26,0 (0).
- 4. Анна Сола (Беларусь) +28,7 (3).
- 5. Ирина Казакевич (Россия) +41,6 (2).