Анастасия Халили выиграла спринт на этапе Кубка Содружества

Завершился женский спринт на 7,5 км на третьем этапе Кубка Содружества по биатлону.

Победительницей гонки стала Анастасия Халили, преодолевшая дистанцию за 20.55,3 с одним промахом.

Второй была Виктория Сливко (+18,9 секунд и один промах). Третьей на пьедестале оказалась Полина Плюснина (+26,0 и ни одной осечки на огневом рубеже).