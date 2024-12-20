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    Анастасия Халили выиграла спринт на этапе Кубка Содружества

    Прочие Биатлон
    Завершился женский спринт на 7,5 км на третьем этапе Кубка Содружества по биатлону.

    Анастасия Халили
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    Анастасия Халили

    Победительницей гонки стала Анастасия Халили, преодолевшая дистанцию за 20.55,3 с одним промахом.

    Второй была Виктория Сливко (+18,9 секунд и один промах). Третьей на пьедестале оказалась Полина Плюснина (+26,0 и ни одной осечки на огневом рубеже).

    Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025, 3-й этап, Чайковский. Спринт 7,5 км. Женщины:
    • 1. Анастасия Халили (Россия) — 20.55,3 (один промах).
    • 2. Виктория Сливко (Россия) — отставание 18,9 (1).
    • 3. Полина Плюснина (Россия) +26,0 (0).
    • 4. Анна Сола (Беларусь) +28,7 (3).
    • 5. Ирина Казакевич (Россия) +41,6 (2).
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