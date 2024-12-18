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    Серхио Перес покидает «Ред Булл»

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Мексиканец Серхио Перес сообщил, что покидает команду Формулы-1 «Ред Булл».

    Серхио Перес
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    Серхио Перес

    «Спасибо за эти четыре года, "Ред Булл". Желаю вам всего наилучшего», — написал Перес на своей странице в соцсетях.

    За австрийскую конюшню Перес выступал три последних сезонах. Всего за свою карьеру Перес провел 282 этапа Гран-при Формулы-1, выиграл 6 гонок и 39 раз становился на пьедестал.

    В 2024 году Перес стал только восьмым в итоговом зачете со 152 очками. Победителем Формулы-1 в этом сезоне был его напарник по «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший четырехкратным чемпионом мира.

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