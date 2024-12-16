Давидова пропустит третий этап Кубка мира по биатлону

Чешская биатлонисткане выступит на 3-м этапе Кубка мира по биатлону из-за травмы спины.

«Маркета жалуется на сильную боль в спине с утра пятницы. Мы с физиотерапевтами сделали всё возможное, чтобы подготовить её к личным гонкам в Хохфильцене. Но вчера после гонки мы подумали, что продолжать соревноваться будет очень рискованно. Теперь Маркета отправится домой и пройдёт обследование в Праге», — приводит слова врача сборной Чехии пресс-служба федерации.

Третий этап пройдет во французском Ле-Гран Борнане с 19 по 22 декабря. Давидова сейчас идет на четвертой позиции в общем зачете. На предыдущем этапе в финском Контиолахти она выиграла спринт.