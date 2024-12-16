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    Давидова пропустит третий этап Кубка мира по биатлону

    Прочие Биатлон
    Чешская биатлонистка Маркета Давидова не выступит на 3-м этапе Кубка мира по биатлону из-за травмы спины.

    Маркета Давидова
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    Маркета Давидова

    «Маркета жалуется на сильную боль в спине с утра пятницы. Мы с физиотерапевтами сделали всё возможное, чтобы подготовить её к личным гонкам в Хохфильцене. Но вчера после гонки мы подумали, что продолжать соревноваться будет очень рискованно. Теперь Маркета отправится домой и пройдёт обследование в Праге», — приводит слова врача сборной Чехии пресс-служба федерации.

  • Давидова выиграла женский спринт на этапе Кубка мира в Контиолахти
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    • Третий этап пройдет во французском Ле-Гран Борнане с 19 по 22 декабря. Давидова сейчас идет на четвертой позиции в общем зачете. На предыдущем этапе в финском Контиолахти она выиграла спринт.

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