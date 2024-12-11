Ефимова и Чикунова вышли в полуфинал ЧМ на стометровке брассом

Российские пловчихивышли в полуфинал чемпионата мира на короткой воде на дистанции 100 м брассом.

В предварительных заплывах Чикунова стала девятой, показав результат 1.04,61. Ефимова заняла 12-е место (1.04,77).

Лучшее время показала британка Ангарад Эванс, преодолевшая дистанцию за 1 минуту 3,45 секунды.

У мужчин в полуфинал на дистанции 100 метров брассом отобрался Кирилл Пригода. Россиянин проплыл за 55,82 секунды и установил национальный рекорд.

В полуфинал также вышел Александр Жигалов (56,90).

Полуфинальные заплывы пройдут в среду вечером.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходит в Будапеште.

Напомним, российские пловцы получили нейтральный статус для участия в чемпионате мира.