Ефимова и Чикунова вышли в полуфинал ЧМ на стометровке брассом

Юлия Ефимова Фото: globallookpress.com
В предварительных заплывах Чикунова стала девятой, показав результат 1.04,61. Ефимова заняла 12-е место (1.04,77).
Лучшее время показала британка Ангарад Эванс, преодолевшая дистанцию за 1 минуту 3,45 секунды.
У мужчин в полуфинал на дистанции 100 метров брассом отобрался Кирилл Пригода. Россиянин проплыл за 55,82 секунды и установил национальный рекорд.
В полуфинал также вышел Александр Жигалов (56,90).
Полуфинальные заплывы пройдут в среду вечером.
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходит в Будапеште.
Напомним, российские пловцы получили нейтральный статус для участия в чемпионате мира.