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    Ефимова и Чикунова вышли в полуфинал ЧМ на стометровке брассом

    Прочие Плавание
    Российские пловчихи Юлия Ефимова и Евгения Чикунова вышли в полуфинал чемпионата мира на короткой воде на дистанции 100 м брассом.

    Юлия Ефимова
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    Юлия Ефимова

    В предварительных заплывах Чикунова стала девятой, показав результат 1.04,61. Ефимова заняла 12-е место (1.04,77).

    Лучшее время показала британка Ангарад Эванс, преодолевшая дистанцию за 1 минуту 3,45 секунды.

    У мужчин в полуфинал на дистанции 100 метров брассом отобрался Кирилл Пригода. Россиянин проплыл за 55,82 секунды и установил национальный рекорд.

    В полуфинал также вышел Александр Жигалов (56,90).

    Полуфинальные заплывы пройдут в среду вечером.

  • Источник: российские фигуристы выступят на Олимпиаде-2026
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    • Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходит в Будапеште.

    Напомним, российские пловцы получили нейтральный статус для участия в чемпионате мира.

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