Источник: российские фигуристы выступят на Олимпиаде-2026

Камила Валиева Фото: globallookpress.com
Планируется, что ISU допустит россиян и белорусов до нового турнира, который будет носить статус квалификационного к Олимпиаде.
Приоритетом для ISU является решение вопроса относительно Олимпийских игр и отбора на них.
Отмечается, что вердикт должен последовать по итогам следующего очного совета ISU, который пройдет в марте 2025 года после чемпионата мира в Бостоне.
Российские и белорусские спортсмены отстранены ISU от соревнований c 2022 года.
Олимпийские игры в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.