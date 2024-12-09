Источник: российские фигуристы выступят на Олимпиаде-2026

Международный союз конькобежцев (ISU) планирует допустить российских и белорусских фигуристов и конькобежцев к Олимпийским играм 2026 года в Италии в нейтральном статусе, сообщает «Р-Спорт».

Планируется, что ISU допустит россиян и белорусов до нового турнира, который будет носить статус квалификационного к Олимпиаде.

Приоритетом для ISU является решение вопроса относительно Олимпийских игр и отбора на них.

Отмечается, что вердикт должен последовать по итогам следующего очного совета ISU, который пройдет в марте 2025 года после чемпионата мира в Бостоне.

Российские и белорусские спортсмены отстранены ISU от соревнований c 2022 года.

Олимпийские игры в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.