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    Норрис одержал победу в спринте на Гран-при Бразилии

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    На трассе «Интерлагос» подошла к концу спринтерская гонка Гран-при Бразилии Формулы-1.

    Ландо Норрис
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    Ландо Норрис

    Победу в этой гонке праздновал пилот «Макларен» Ландо Норрис. Вторым финишировал другой гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, третьим — Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

    В субботу, 2 ноября, также пройдет квалификация к основной гонке. Начало — в 21.00 по московскому времени.

    Формула-1. Гран-при Бразилии. Спринт:
    • 1. Ландо Норрис («Макларен») — 24 круга.
    • 2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.593
    • 3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.497
    • 4. Шарль Леклер («Феррари») +5.656
    • 5. Карлос Сайнс («Феррари») +7.224
    • 6. Джордж Расселл («Мерседес») +12.475
    • 7. Пьер Гасли («Альпин») +18.161
    • 8. Серхио Перес («Ред Булл») +18.717
    • 9. Лиам Лоусон («РБ») +20.773
    • 10. Александер Албон («Уильямс») +24.606
    • 11. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +29.764
    • 12. Франко Колапинто («Уильямс») +33.233
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    • 17. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +54.139
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