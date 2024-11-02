Норрис одержал победу в спринте на Гран-при Бразилии

Ландо Норрис Фото: globallookpress.com
Победу в этой гонке праздновал пилот «Макларен» Ландо Норрис. Вторым финишировал другой гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, третьим — Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
В субботу, 2 ноября, также пройдет квалификация к основной гонке. Начало — в 21.00 по московскому времени.
Формула-1. Гран-при Бразилии. Спринт:
- 1. Ландо Норрис («Макларен») — 24 круга.
- 2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.593
- 3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.497
- 4. Шарль Леклер («Феррари») +5.656
- 5. Карлос Сайнс («Феррари») +7.224
- 6. Джордж Расселл («Мерседес») +12.475
- 7. Пьер Гасли («Альпин») +18.161
- 8. Серхио Перес («Ред Булл») +18.717
- 9. Лиам Лоусон («РБ») +20.773
- 10. Александер Албон («Уильямс») +24.606
- 11. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +29.764
- 12. Франко Колапинто («Уильямс») +33.233
- 13. Эстебан Окон («Альпин») +34.128
- 14. Оливер Берман («Хаас») +35.507
- 15. Юки Цунода («РБ») +41.374
- 16. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +43.231
- 17. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +54.139
- 18. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +56.537
- 19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +57.983
- Нико Хюлькенберг («Хаас») сошел