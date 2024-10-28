НБА. «Клипперс» взяли верх над «Голден Стэйт», «Атланта» уступила «Оклахоме», «Индиана» — «Филадельфии»

Самым результативным баскетболистом встречи стал разыгрывающий хозяев Шэй Гилджес-Александер, набравший 35 очков.
«Оклахома» выиграла все три матча на старте сезона-2024/25, «Атланта» потерпела первое поражение — до этого «Хоукс» победили в двух встречах.
«Бруклин» дома победил «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА — 115:102.
Самым результативным игроком стал защитник «Бакс» Кэмерон Томас, который набрал 32 очка.
Все результаты игрового дня НБА 28 октября
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 104:112
«Оклахома-Сити Тандер» — «Атланта Хоукс» — 128:104
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 125:103
«Бруклин Нетс» — «Милуоки Бакс» — 115:102
«Индиана Пэйсерс» — «Филадельфия Сиксерс» — 114:118 ОТ