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    НБА. «Клипперс» взяли верх над «Голден Стэйт», «Атланта» уступила «Оклахоме», «Индиана» — «Филадельфии»

    Прочие Баскетбол НБА
    «Оклахома» на своем паркете одолела «Атланту» в матче регулярного чемпионата НБА — 128:104.

    НБА
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    НБА

    Самым результативным баскетболистом встречи стал разыгрывающий хозяев Шэй Гилджес-Александер, набравший 35 очков.

    «Оклахома» выиграла все три матча на старте сезона-2024/25, «Атланта» потерпела первое поражение — до этого «Хоукс» победили в двух встречах.

    «Бруклин» дома победил «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА — 115:102.

    Самым результативным игроком стал защитник «Бакс» Кэмерон Томас, который набрал 32 очка.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Все результаты игрового дня НБА 28 октября

    «Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 104:112

    «Оклахома-Сити Тандер» — «Атланта Хоукс» — 128:104

    «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 125:103

    «Бруклин Нетс» — «Милуоки Бакс» — 115:102

    «Индиана Пэйсерс» — «Филадельфия Сиксерс» — 114:118 ОТ

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