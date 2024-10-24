НБА. «Финикс» победил «Клипперс», «Юта» проиграла «Мемфису» и другие матчи

Самым результативным на паркете стал защитник команды из Лос-Анджелеса Джеймс Харден, набравший 29 очков и сделавший 12 подборов. В составе «Санс» форвард Кевин Дюрант набрал 25 очков.
«Юта» на своем паркете проиграла «Мемфису» в матче регулярного чемпионата НБА — 124:126.
Форвард «Джаз» Лаури Маркканен стал самым результативным игроком встречи, набрав 35 очков.
Все результаты игрового дня НБА 24 октября
«Детройт Пистонс» — «Индиана Пэйсерс» — 109:115
«Атланта Хоукс» — «Бруклин Нетс» — 120:116
«Торонто Рэпторс» — «Кливленд Кавальерс» — 106:136
«Майами Хит» — «Орландо Мэджик» — 97:116
«Филадельфия Сиксерс» — «Милуоки Бакс» — 109:124
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Чикаго Буллз» — 123:111
«Хьюстон Рокетс» — «Шарлотт Хорнетс» — 105:110
«Юта Джаз» — «Мемфис Гриззлиз» — 124:126
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Финикс Санз» — 113:116 OT
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 104:139