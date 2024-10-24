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    НБА. «Финикс» победил «Клипперс», «Юта» проиграла «Мемфису» и другие матчи

    Прочие Баскетбол НБА
    «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА в овертайме обыграл «Клипперс» со счетом 116:113.

    Кевин Дюрант
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    Кевин Дюрант

    Самым результативным на паркете стал защитник команды из Лос-Анджелеса Джеймс Харден, набравший 29 очков и сделавший 12 подборов. В составе «Санс» форвард Кевин Дюрант набрал 25 очков.

    «Юта» на своем паркете проиграла «Мемфису» в матче регулярного чемпионата НБА — 124:126.

    Форвард «Джаз» Лаури Маркканен стал самым результативным игроком встречи, набрав 35 очков.

    Все результаты игрового дня НБА 24 октября

    «Детройт Пистонс» — «Индиана Пэйсерс» — 109:115

    «Атланта Хоукс» — «Бруклин Нетс» — 120:116

    «Торонто Рэпторс» — «Кливленд Кавальерс» — 106:136

    «Майами Хит» — «Орландо Мэджик» — 97:116

    «Филадельфия Сиксерс» — «Милуоки Бакс» — 109:124

    Прогнозы и ставки на НБА

    «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Чикаго Буллз» — 123:111

    «Хьюстон Рокетс» — «Шарлотт Хорнетс» — 105:110

    «Юта Джаз» — «Мемфис Гриззлиз» — 124:126

    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Финикс Санз» — 113:116 OT

    «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 104:139

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