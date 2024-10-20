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    «Локомотив-Кубань» обыграл УНИКС в матче Единой лиги

    «Локомотив-Кубань» — УНИКС: счет матча 78:71, обзор

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    «Локомотив-Кубань» на своем паркете в матче Единой лиги ВТБ одолел УНИКС — 78:71 (20:13, 20:16, 18:17, 20:25).

    Антон Квитковских
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    Антон Квитковских

    Лучшим у победителей стал форвард Антон Квитковских, у которого 16 очков, а также семь подборов и две передачи.

    Лучшим у УНИКСа был Джален Рейнольдс с 18 очками, 11 подборами и тремя передачами.

    В следующем туре «Локомотив-Кубань» 24 октября сыграет в Нижнем Новгороде. УНИКС 23 октября сыграет в Перми с «Пармой».

    Таблицу чемпионата России можно посмотреть по ссылке.

    «Пари НН» одержал победу над «Пармой» со счетом 71:57 (12:13, 19:22, 19:10, 21:12).

    Самым результативным у победителей стал атакующий защитник Зак Наталл, набравший 16 очков, а также сделавший пять подборов и два перехвата.

    В составе гостей больше всех очков у разыгрывающего Макара Коновалова — 11. Также он сделал один подбор и два перехвата.

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