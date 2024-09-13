Леклер — лучший во второй тренировке Гран-при Азербайджана, Хэмилтон — третий

Шарль Леклер Фото: globallookpress.com
Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время. Он проехал свой лучший круг за 1 минуту 43,484 секунды.
Вторым стал гонщик команды «Ред Булл» Серхио Перес, третьим — Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес».
Формула-1. Гран-при Азербайджана. Вторая тренировка:
- 1. Шарль Леклер («Феррари») — 1:43.484;
- 2. Серхио Перес («Ред Булл») +0.006;
- 3. Льюис Хэмилтон («Мерседес)» +0.066;
- 4. Карлос Сайнс («Феррари») +0.466;
- 5. Оскар Пиастри («Макларен») +0.499;
- 6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.545;
- 7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0.609;
- 8. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0.991;
- 9. Джордж Расселл («Мерседес») +1.052;
- 10. Оливер Берман («Хаас») +1.063;
- 11. Юки Цунода («РБ») +1.161;
- 12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.199;
- 13. Александер Албон («Уильямс») +1.253;
- 14. Франко Колапинто («Уильямс») +1.265;
- 15. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1.301;
- 16. Даниэль Риккардо («РБ») +1.572;
- 17. Ландо Норрис («Макларен») +1.672;
- 18. Пьер Гасли («Альпин») +1.907;
- 19. Эстебан Окон («Альпин») +2.326;
- 20. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +2.463.