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    Леклер — лучший во второй тренировке Гран-при Азербайджана, Хэмилтон — третий

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    В Баку завершилась вторая свободная практика Гран-при Азербайджана Формулы-1.

    Шарль Леклер
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    Шарль Леклер

    Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время. Он проехал свой лучший круг за 1 минуту 43,484 секунды.

    Вторым стал гонщик команды «Ред Булл» Серхио Перес, третьим — Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес».

    Формула-1. Гран-при Азербайджана. Вторая тренировка:
    • 1. Шарль Леклер («Феррари») — 1:43.484;
    • 2. Серхио Перес («Ред Булл») +0.006;
    • 3. Льюис Хэмилтон («Мерседес)» +0.066;
    • 4. Карлос Сайнс («Феррари») +0.466;
    • 5. Оскар Пиастри («Макларен») +0.499;
    • 6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.545;
    • 7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0.609;
    • 8. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0.991;
    • 9. Джордж Расселл («Мерседес») +1.052;
    • 10. Оливер Берман («Хаас») +1.063;
    • 11. Юки Цунода («РБ») +1.161;
    • 12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.199;
    • 13. Александер Албон («Уильямс») +1.253;
    • 14. Франко Колапинто («Уильямс») +1.265;
    • 15. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1.301;
    • 16. Даниэль Риккардо («РБ») +1.572;
    • 17. Ландо Норрис («Макларен») +1.672;
    • 18. Пьер Гасли («Альпин») +1.907;
    • 19. Эстебан Окон («Альпин») +2.326;
    • 20. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +2.463.
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