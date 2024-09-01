Леклер выиграл Гран-при Италии, Пиастри — второй

Шарль Леклер Фото: globallookpress.com
Пилот «Феррари» Шарль Леклер стал победителем гонки.
Второе место занял гонщик «Макларен» Оскар Пиастри. Тройку сильнейших замкнул еще один представитель «Макларена» Ландо Норрис.
Формула-1. Гран-при Италии. Гонка:
- 1. Шарль Леклер («Феррари») — 53 круга
- 2. Оскар Пиастри («Макларен») +2.664
- 3. Ландо Норрис («Макларен») +6.153
- 4. Карлос Сайнс («Феррари») +15.621
- 5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +22.820
- 6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +37.932
- 7. Джордж Расселл («Мерседес») +39.715
- 8. Серхио Перес («Ред Булл») +54.148
- 9. Александер Албон («Уильямс») +1:07.456
- 10. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:08.302
- 11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:08.495
- 12. Франко Колапинто («Уильямс») +1:21.308
- 13. Даниэль Риккардо («РБ») +1:33.452
- 14. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг
- 15. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг
- 16. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1 круг
- 17. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг
- 18. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1 круг
- 19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг
- Юки Цунода («РБ») — не финишировал