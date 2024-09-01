ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Федерико КьезаСмена прописки. Мбаппе, Ольмо, Кьеза и еще 17 громких летних трансферов
  • 17:29
    • «Челси» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в матче АПЛ
  • 17:12
    • «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд
  • 17:05
    • «Динамо» не смогло одолеть «Оренбург»
  • 12:32
    • «Ахмат» уволил Адиева
  • 09:21
    • Медведев вышел в 1/8 финала US Open 2024
    Все новости спорта

    Леклер выиграл Гран-при Италии, Пиастри — второй

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    На трассе «Национального автодрома Монцы» завершился Гран-при Италии Формулы-1.

    Шарль Леклер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Шарль Леклер

    Пилот «Феррари» Шарль Леклер стал победителем гонки.

    Второе место занял гонщик «Макларен» Оскар Пиастри. Тройку сильнейших замкнул еще один представитель «Макларена» Ландо Норрис.

    Формула-1. Гран-при Италии. Гонка:
    • 1. Шарль Леклер («Феррари») — 53 круга
    • 2. Оскар Пиастри («Макларен») +2.664
    • 3. Ландо Норрис («Макларен») +6.153
    • 4. Карлос Сайнс («Феррари») +15.621
    • 5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +22.820
    • 6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +37.932
    • 7. Джордж Расселл («Мерседес») +39.715
    • 8. Серхио Перес («Ред Булл») +54.148
    • 9. Александер Албон («Уильямс») +1:07.456
    • 10. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:08.302
    • 11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:08.495
    • 12. Франко Колапинто («Уильямс») +1:21.308
    • 13. Даниэль Риккардо («РБ») +1:33.452
    • 14. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг
    • 15. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг
    • 16. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1 круг
    • 17. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг
    • 18. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1 круг
    • 19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг
    • Юки Цунода («РБ») — не финишировал
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Локомотив» и «Краснодар» определить сильнейшего?
  • «Локомотив» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 3.65
    •
  • «Ливерпуль» нокаутирует «МЮ» благодаря голам Салаха?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
  • Рублев обыграет Димитрова и выйдет в четвертьфинал US Open?
  • Рублев — Димитров. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.54
  • Экспресс дня 1 сентября
  • Сегодня в 20:00
    •  3.65
  • Прогноз на матч Локомотив — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.28
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рублев — Димитров
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.73
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ювентус — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.26
  • Прогноз на матч Бавария — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Лилль — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.65
  • Прогноз на матч Ростов — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному