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    Хэмилтон стал лучшим во второй практике Гран-при Италии

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    В Монце завершилась вторая свободная практика Гран-при Италии.

    Льюис Хэмилтон
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    Льюис Хэмилтон

    Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон показал лучшее время. На втором месте расположился гонщик «Макларен» Ландо Норрис. Третья позиция у Карлоса Сайнса из «Феррари».

    Гран-при Италии. Вторая тренировка:
    • 1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:20,738.
    • 2. Ландо Норрис («Макларен») +0,003.
    • 3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,103.
    • 4. Оскар Пиастри («Макларен») +0,120.
    • 5. Шарль Леклер («Феррари») +0,154.
    • 6. Джордж Расселл («Мерседес») +0,348.
    • 7. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,402.
    • 8. Даниэль Риккардо («РБ») +0,562.
    • 9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,578.
    • 10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0,625.
    • 11. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +0,723.
    • 12. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,761.
    • 13. Александер Албон («Уильямс») +0,854.
    • 14. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,872.
    • 15. Серхио Перес («Ред Булл») +0,940.
    • 16. Юки Цунода («РБ») +0,997.
    • 17. Франко Колапинто («Уильямс») +1,046.
    • 18. Пьер Гасли («Альпин») +1,081.
    • 19. Эстебан Окон («Альпин») +1,129.
    • 20. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1,485.
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