Хэмилтон стал лучшим во второй практике Гран-при Италии

Льюис Хэмилтон Фото: globallookpress.com
Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон показал лучшее время. На втором месте расположился гонщик «Макларен» Ландо Норрис. Третья позиция у Карлоса Сайнса из «Феррари».
Гран-при Италии. Вторая тренировка:
- 1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:20,738.
- 2. Ландо Норрис («Макларен») +0,003.
- 3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,103.
- 4. Оскар Пиастри («Макларен») +0,120.
- 5. Шарль Леклер («Феррари») +0,154.
- 6. Джордж Расселл («Мерседес») +0,348.
- 7. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,402.
- 8. Даниэль Риккардо («РБ») +0,562.
- 9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,578.
- 10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0,625.
- 11. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +0,723.
- 12. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,761.
- 13. Александер Албон («Уильямс») +0,854.
- 14. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,872.
- 15. Серхио Перес («Ред Булл») +0,940.
- 16. Юки Цунода («РБ») +0,997.
- 17. Франко Колапинто («Уильямс») +1,046.
- 18. Пьер Гасли («Альпин») +1,081.
- 19. Эстебан Окон («Альпин») +1,129.
- 20. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1,485.