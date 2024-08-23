Расселл выиграл вторую тренировку Гран-при Нидерландов

Джордж Расселл Фото: globallookpress.com
Британский гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл показал лучшее время — 1 минута 10,702 секунды.
Вторым стал пилот «Макларена» Оскар Пиастри. Тройку лучших замкнул представитель «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
Гран-при Нидерландов. Вторая свободная практика:
- 1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:10.702
- 2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.061
- 3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.111
- 4. Ландо Норрис («Макларен») +0.259
- 5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.284
- 6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.655
- 7. Юки Цунода («РБ») +0.672
- 8. Кевин Магнуссен («Хаас») +0.728
- 9. Шарль Леклер («Феррари») +0.741
- 10. Александер Албон («Уильямс») +0.848
- 11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0.874
- 12. Серхио Перес («Ред Булл») +0.879
- 13. Даниэль Риккардо («РБ») +0.928
- 14. Пьер Гасли («Альпин») +0.942
- 15. Логан Сарджент («Уильямс») +1.116
- 16. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1.232
- 17. Эстебан Окон («Альпин») +1.359
- 18. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1.504
- 19. Карлос Сайнс («Феррари») +2.406
- 20. Нико Хюлькенберг («Хаас») +2.594