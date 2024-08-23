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    Расселл выиграл вторую тренировку Гран-при Нидерландов

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    В Зандворте завершилась вторая свободная практика Гран-при Нидерландов Формулы-1.

    Джордж Расселл
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    Джордж Расселл

    Британский гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл показал лучшее время — 1 минута 10,702 секунды.

    Вторым стал пилот «Макларена» Оскар Пиастри. Тройку лучших замкнул представитель «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

    Гран-при Нидерландов. Вторая свободная практика:
    • 1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:10.702
    • 2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.061
    • 3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.111
    • 4. Ландо Норрис («Макларен») +0.259
    • 5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.284
    • 6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.655
    • 7. Юки Цунода («РБ») +0.672
    • 8. Кевин Магнуссен («Хаас») +0.728
    • 9. Шарль Леклер («Феррари») +0.741
    • 10. Александер Албон («Уильямс») +0.848
    • 11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0.874
    • 12. Серхио Перес («Ред Булл») +0.879
    • 13. Даниэль Риккардо («РБ») +0.928
    • 14. Пьер Гасли («Альпин») +0.942
    • 15. Логан Сарджент («Уильямс») +1.116
    • 16. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1.232
    • 17. Эстебан Окон («Альпин») +1.359
    • 18. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1.504
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