Карлос Сайнс подписал контракт с «Уильямс»

Испанский пилотсо следующего сезона будет выступать за

29-летний гонщик подписал контракт с командой на два года, информирует официальный сайт «Уильямс».

«Очень рад объявить, что присоединюсь к "Уильямсу" с 2025 года. Не секрет, что в этом году рынок гонщиков невероятно сложный по различным причинам, из-за чего у меня ушло некоторое время на принятие решения. Однако я полностью уверен, что "Уильямс" — правильное место для продолжения моего пути в Ф-1, и я невероятно горд присоединиться к такой исторически успешной команде, за которую выступали многие герои моего детства.

Конечная цель — вернуть "Уильямс" обратно туда, где он должен быть: вперёд стартовой решётки. Это вызов, который я принимаю с восхищением и позитивом. Уверен, что эта команда имеет все ингредиенты, чтобы творить историю снова. Начиная с 1 января я буду отдавать всего себя, направляя "Уильямс" вперёд вместе с каждым членом команды. Хочу поблагодарить Джеймса Ваулза и весь совет директоров "Уильямса" за их доверие и нацеленность», — приводит слова Сайнса пресс-служба «Уильямса».

Напомним, что место Сайнса в «Мерседес» со следующего сезона займет британец Льюис Хэмилтон.