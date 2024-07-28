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    Расселл выиграл «Гран-при Бельгии» в Формуле-1

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    На 14-м этапе Формулы-1 «Гран-при Бельгия» первым к финишу пришел британец Джордж Расселл на «Мерседесе».

    Джордж Расселл
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    Джордж Расселл

    Второе место досталось его напарнику Льюис Хэмилтону, третье место у пилота «Макларена» Оскар Пиастри.

    Формула-1. Гран-при Бельгии. Гонка:
    • 1. Джордж Расселл — 44 круга.
    • 2. Льюис Хэмилтон +0,605.
    • 3. Оскар Пиастри +1,593.
    • 4. Шарль Леклер +8,730.
    • 5. Макс Ферстаппен +9,514.
    • 6. Ландо Норрис +9,905.
    • 7. Карлос Сайнс +20,553.
    • 8. Серхио Перес +44,485.
    • 9. Фернандо Алонсо +48,417.
    • 10. Эстебан Окон +52,377.
    • 11. Даниэль Риккардо +54,183.
    • 12. Лэнс Стролл +1.01,394.
    • 13. Александер Албон +1.02,117.
    • 14. Пьер Гасли +1.03,182.
    • 15. Кевин Магнуссен +1.05,355.
    • 16. Валттери Боттас +1.09,987.
    • 17. Юки Цунода +1.15,004.
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