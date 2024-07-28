Расселл выиграл «Гран-при Бельгии» в Формуле-1

Джордж Расселл Фото: globallookpress.com
Второе место досталось его напарнику Льюис Хэмилтону, третье место у пилота «Макларена» Оскар Пиастри.
Формула-1. Гран-при Бельгии. Гонка:
- 1. Джордж Расселл — 44 круга.
- 2. Льюис Хэмилтон +0,605.
- 3. Оскар Пиастри +1,593.
- 4. Шарль Леклер +8,730.
- 5. Макс Ферстаппен +9,514.
- 6. Ландо Норрис +9,905.
- 7. Карлос Сайнс +20,553.
- 8. Серхио Перес +44,485.
- 9. Фернандо Алонсо +48,417.
- 10. Эстебан Окон +52,377.
- 11. Даниэль Риккардо +54,183.
- 12. Лэнс Стролл +1.01,394.
- 13. Александер Албон +1.02,117.
- 14. Пьер Гасли +1.03,182.
- 15. Кевин Магнуссен +1.05,355.
- 16. Валттери Боттас +1.09,987.
- 17. Юки Цунода +1.15,004.
- 18. Нико Хюлькенберг +1.24,467.
- 19. Логан Сарджент +1.24,807.
- 20. Гуаньюй Чжоу — сошёл с дистанции.