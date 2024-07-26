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    Норрис показал лучшее время во второй тренировке Гран-при Бельгии, Ферстаппен — 3-й

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Подошла к концу вторая свободная практика Гран-при Бельгии.

    Ландо Норрис
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    Ландо Норрис

    Победу на автодроме «Спа-Франкоршам» смог одержать гонщик «Макларен» Ландо Норрис, а второе место занял его партнер по команде Оскар Пиастри. Замкнул тройку сильнейших Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

    Гран-при Бельгии. Вторая тренировка:
    • 1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:42.260.
    • 2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,215.
    • 3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,217.
    • 4. Шарль Леклер («Феррари») +0,577.
    • 5. Карлос Сайнс («Феррари») +0,838.
    • 6. Джордж Расселл («Мерседес») +1,030.
    • 7. Эстебан Окон («Альпин») +1,141.
    • 8. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,225.
    • 9. Серхио Перес («Ред Булл») +1,244.
    • 10. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,259.
    • 11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,272.
    • 12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,278.
    • 13. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1,415.
    • 14. Даниэль Риккардо («РБ») +1,563.
    • 15. Пьер Гасли («Альпин») +1,569.
    • 16. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,586.
    • 17. Александер Албон («Уильямс») +1,632.
    • 18. Логан Сарджент («Уильямс») +1,966.
    • 19. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +2,042.
    • 20. Юки Цунода («РБ») +2,088.
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