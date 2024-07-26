Норрис показал лучшее время во второй тренировке Гран-при Бельгии, Ферстаппен — 3-й

Ландо Норрис Фото: globallookpress.com
Победу на автодроме «Спа-Франкоршам» смог одержать гонщик «Макларен» Ландо Норрис, а второе место занял его партнер по команде Оскар Пиастри. Замкнул тройку сильнейших Макс Ферстаппен из «Ред Булл».
Гран-при Бельгии. Вторая тренировка:
- 1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:42.260.
- 2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,215.
- 3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,217.
- 4. Шарль Леклер («Феррари») +0,577.
- 5. Карлос Сайнс («Феррари») +0,838.
- 6. Джордж Расселл («Мерседес») +1,030.
- 7. Эстебан Окон («Альпин») +1,141.
- 8. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,225.
- 9. Серхио Перес («Ред Булл») +1,244.
- 10. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,259.
- 11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,272.
- 12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,278.
- 13. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1,415.
- 14. Даниэль Риккардо («РБ») +1,563.
- 15. Пьер Гасли («Альпин») +1,569.
- 16. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,586.
- 17. Александер Албон («Уильямс») +1,632.
- 18. Логан Сарджент («Уильямс») +1,966.
- 19. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +2,042.
- 20. Юки Цунода («РБ») +2,088.