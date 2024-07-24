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    «Самара» подписала американского нападающего

    Прочие Баскетбол Единая лига
    Американский нападающий Ронни Харрелл заключил контракт с клубом Единой лиги ВТБ «Самарой».

    Ронни Харрелл
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    Ронни Харрелл

    Соглашение 28-летнего игрока рассчитано на сезон.

    Последним клубом Харрелла был греческий «Арис», также он выступал за «Стяуа Бухарест» (Румыния), затем выступал в командах «Этцелла» (Люксембург), «Палмер Палма» (Испания), «Хапоэль Гилбоа-Галил» (Израиль), «Ризен Людвигсбург» (Германия), «Ирони Нес-Циона» (Израиль).

    За «Арис» американец в прошлом сезоне в среднем набирал 8,8 очка, 5,5 подбора, 2,2 передачи и 2 перехвата в среднем в чемпионате Греции и 9,6 очка, 5,1 подбора, 1,3 передачи и 2,3 перехвата за игру в Евролиге.

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