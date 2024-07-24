«Самара» подписала американского нападающего

Американский нападающийзаключил контракт с клубом Единой лиги ВТБ

Соглашение 28-летнего игрока рассчитано на сезон.

Последним клубом Харрелла был греческий «Арис», также он выступал за «Стяуа Бухарест» (Румыния), затем выступал в командах «Этцелла» (Люксембург), «Палмер Палма» (Испания), «Хапоэль Гилбоа-Галил» (Израиль), «Ризен Людвигсбург» (Германия), «Ирони Нес-Циона» (Израиль).

За «Арис» американец в прошлом сезоне в среднем набирал 8,8 очка, 5,5 подбора, 2,2 передачи и 2 перехвата в среднем в чемпионате Греции и 9,6 очка, 5,1 подбора, 1,3 передачи и 2,3 перехвата за игру в Евролиге.