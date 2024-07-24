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    • Зимняя Олимпиада 2030 года пройдет во Французских Альпах
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    Зимняя Олимпиада 2030 года пройдет во Французских Альпах

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    Франция примет зимние Олимпийские игры в 2030 году.

    Французские Альпы примут зимние Олимпийские игры в 2030 году
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    Французские Альпы примут зимние Олимпийские игры в 2030 году

    Сессия Международного олимпийского комитета (МОК) проголосовала за кандидатуру Французских Альп в качестве столицы зимней Олимпиады 2030 года.

    «МОК имеет честь объявить, что Олимпийские игры 2030 года пройдут во Французских Альпах при выполнении условий МОК», — сказал президент МОК Томас Бах, слова которого передает «Р-Спорт».

    Зимние Игры во Франции планируется провести в двух регионах — Овернь — Рона — Альпы и Прованс — Альпы — Лазурный берег.

  • Олимпийские игры можно будет смотреть в России на сайте МОК
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    • На проведение Олимпиады-2030 также претендовали Солт-Лейк-Сити (США), Стокгольм и Оре (Швеция).

    В 2026 году зимняя Олимпиада пройдет в итальянском Милане и Кортине-д’Ампеццо.

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