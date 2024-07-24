Зимняя Олимпиада 2030 года пройдет во Французских Альпах

примет зимниев 2030 году.

Сессия Международного олимпийского комитета (МОК) проголосовала за кандидатуру Французских Альп в качестве столицы зимней Олимпиады 2030 года.

«МОК имеет честь объявить, что Олимпийские игры 2030 года пройдут во Французских Альпах при выполнении условий МОК», — сказал президент МОК Томас Бах, слова которого передает «Р-Спорт».

Зимние Игры во Франции планируется провести в двух регионах — Овернь — Рона — Альпы и Прованс — Альпы — Лазурный берег.

На проведение Олимпиады-2030 также претендовали Солт-Лейк-Сити (США), Стокгольм и Оре (Швеция).

В 2026 году зимняя Олимпиада пройдет в итальянском Милане и Кортине-д’Ампеццо.