Ферстаппен стал победителем Гран-при Испании

Макс Ферстаппен Фото: globallookpress.com
Вторым к финишу пришел Ландо Норрис на «Макларене», пьедестал замкнул ветеран Льюис Хэмилтон на «Мерседесе».
Формула-1. Гран-при Испании. Гонка:
- 1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 66 кругов
- 2. Ландо Норрис («Макларен»)
- 3. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
- 4. Джордж Расселл («Мерседес»)
- 5. Шарль Леклер («Феррари»)
- 6. Карлос Сайнс («Феррари»)
- 7. Оскар Пиастри («Макларен»)
- 8. Серхио Перес («Ред Булл»)
- 9. Пьер Гасли («Альпин»)
- 10. Эстебан Окон («Альпин»)
- 11. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
- 12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
- 13. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер»)
- 14. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)
- 15. Даниэль Риккардо («РБ»)
- 16. Валттери Боттас («Кик-Заубер»)
- 17. Кевин Магнуссен («Хаас»)
- 18. Александер Албон («Уильямс»)
- 19. Юки Цунода («РБ»)
- 20. Логан Сарджент («Уильямс»)
В общем зачете продолжает лидировать Ферстаппен с 219 очками. У Норриса — 150, на третьей строчке идет Шарль Леклер из «Феррари» со 149 очками.