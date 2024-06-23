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    Ферстаппен стал победителем Гран-при Испании

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Победителем 10-го этапа Формулы сезона-2024 стал стал пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен.

    Макс Ферстаппен
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    Макс Ферстаппен

    Вторым к финишу пришел Ландо Норрис на «Макларене», пьедестал замкнул ветеран Льюис Хэмилтон на «Мерседесе».

    Формула-1. Гран-при Испании. Гонка:
    • 1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 66 кругов
    • 2. Ландо Норрис («Макларен»)
    • 3. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
    • 4. Джордж Расселл («Мерседес»)
    • 5. Шарль Леклер («Феррари»)
    • 6. Карлос Сайнс («Феррари»)
    • 7. Оскар Пиастри («Макларен»)
    • 8. Серхио Перес («Ред Булл»)
    • 9. Пьер Гасли («Альпин»)
    • 10. Эстебан Окон («Альпин»)
    • 11. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
    • 12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
    • 13. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер»)
    • 14. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)
    • 15. Даниэль Риккардо («РБ»)
    • 16. Валттери Боттас («Кик-Заубер»)
    • 17. Кевин Магнуссен («Хаас»)
    • 18. Александер Албон («Уильямс»)
    • 19. Юки Цунода («РБ»)
    • 20. Логан Сарджент («Уильямс»)

    В общем зачете продолжает лидировать Ферстаппен с 219 очками. У Норриса — 150, на третьей строчке идет Шарль Леклер из «Феррари» со 149 очками.

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