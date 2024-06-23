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    Ферстаппен: «Макларен» сегодня был очень быстр, это вызывает некоторое беспокойство

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу на Гран-при Испании.

    Макс Ферстаппен
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    Макс Ферстаппен

    «Я очень доволен. Мою гонку решило то, что я сумел выйти в лидеры на втором круге. Именно в этот момент мы победили. "Макларен" сегодня был очень быстр, это вызывает некоторое беспокойство.

    Это не то, что вам хочется видеть. Я хочу больше скорости, ведь в данный момент мы не являемся самыми быстрыми...но команда хорошо работает, мы выжимаем максимум из имеющихся возможностей», — цитирует Ферстаппена Sky Sports.

    В общем зачете продолжает лидировать Ферстаппен с 219 очками. У Норриса — 150, на третьей строчке идет Шарль Леклер из «Феррари» со 149 очками.

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