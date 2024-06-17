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    Жоау ФеликсТрансферный дайджест. 11-17 июня
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    Воронин возглавил сборную России по гандболу

    Прочие Гандбол
    Новым главным тренером мужской сборной России по гандболу стал олимпийский чемпион Лев Воронин.

    Лев Воронин
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    Лев Воронин

    Он сменил на этой должности Велимира Петковича, у которого закончилось соглашение с национальной командой. Воронин также останется в должности гендиректора федерации, которую он занимал ранее.

    «Могу пообещать, что назначение никак не отразится на моей работе в ФГР. Для меня, как и для всех, предложение стало неожиданным. Тем не менее для меня всегда было мечтой возглавить национальную команду. На сегодняшний день у нас есть план работы и понимание, куда нужно расти. Мы должны собрать максимально молодой и амбициозный коллектив», — сказал Воронин пресс-службе ФГР.

    Лев Воронин выступал в качестве игрока за астраханское «Динамо» и немецкий «Фризенхайм». За сборную России провел 114 матчей, стал с ней Олимпийским чемпионов (1998), победителем чемпионата мира (1997) и Евро-1996.

    В качестве главного тренера работал с «Динамо» Астрахань, «Пермскими медведями», был ассистентом в сборной России (2015-2017), с 2016 года работает гендиректором ФГР.

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