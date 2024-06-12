Эбба Андерссон не хочет заканчивать карьеру

Шведская лыжницарассказала, что не собирается заканчивать карьеру в ближайшие годы в отличие от, которая недавно заявила, что завершит выступления в лыжных гонках через три года.

«Для меня слова Фриды не были сюрпризом. Я ее знаю давно, поэтому могу вам сказать, что она вряд ли сама уверена в своем решении. Это просто ее мысли прямо сейчас, а чем всё закончится через 3 года неизвестно.

Сама я не знаю точно, когда закончу соревноваться. Лет 5 назад вообще не задумывалась об этом. Конечно, я всегда понимала, что карьера не длится вечно, но только сейчас появились какие-то осознанные мысли об этом.

У меня есть представление, какой будет моя жизнь после лыжных гонок, но всё ещё без конкретной даты. Иногда не знаешь, что тебя ждёт на следующий день, поэтому ставить дедлайны на несколько лет вперёд мне сложно», — сказала Андерссон в интервью шведскому каналу SVT.

Эббе Андерссон 26 лет. Она трёхкратная чемпионка мира и обладательница двух медалей Олимпийских Игр. По итогам сезона-2023/2024 шведка заняла 10-е место в общем зачёте Кубка мира.