ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Георгий СудаковУортон, Микаутадзе, Судаков, Бакайоко и еще 20 потенциальных звезд Евро-2024
  • 13:37
    • «Милан» готов заплатить 20 млн евро за защитника «Тоттенхэма»
  • 13:11
    • Лунин может покинуть «Реал» из-за недоверия Анчелотти
  • 13:07
    • Винисиус может продолжить карьеру в ПСЖ
  • 13:00
    • Экс-тренер сборной Португалии возглавил национальную команду Азербайджана
  • 12:43
    • СЭ: «Локомотив» предложил Глушенкову новый контракт
    Все новости спорта

    Эбба Андерссон не хочет заканчивать карьеру

    Прочие Лыжи
    Шведская лыжница Эбба Андерссон рассказала, что не собирается заканчивать карьеру в ближайшие годы в отличие от Фриды Карлссон, которая недавно заявила, что завершит выступления в лыжных гонках через три года.

    Эбба Андерссон
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эбба Андерссон

    «Для меня слова Фриды не были сюрпризом. Я ее знаю давно, поэтому могу вам сказать, что она вряд ли сама уверена в своем решении. Это просто ее мысли прямо сейчас, а чем всё закончится через 3 года неизвестно.

    Сама я не знаю точно, когда закончу соревноваться. Лет 5 назад вообще не задумывалась об этом. Конечно, я всегда понимала, что карьера не длится вечно, но только сейчас появились какие-то осознанные мысли об этом.

    У меня есть представление, какой будет моя жизнь после лыжных гонок, но всё ещё без конкретной даты. Иногда не знаешь, что тебя ждёт на следующий день, поэтому ставить дедлайны на несколько лет вперёд мне сложно», — сказала Андерссон в интервью шведскому каналу SVT.

    Эббе Андерссон 26 лет. Она трёхкратная чемпионка мира и обладательница двух медалей Олимпийских Игр. По итогам сезона-2023/2024 шведка заняла 10-е место в общем зачёте Кубка мира.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Эйбар» пробьется в финал плей-офф
  • «Эйбар» — «Овьедо». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • Бразильцы смогут одержать победу?
  • США — Бразилия. Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • «Эстудиантес» сразу добьется своего
  • «Сармьенто» — «Эстудиантес». Прогноз и ставки
  • 2.63
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.83
  • Экспресс дня 12 июня
  • Сегодня в 13:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Эйбар — Овьедо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч США — Бразилия
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Сармьенто — Эстудиантес
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •  2.82
  • Прогноз на матч Тигре — Бельграно
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Эспаньол — Спортинг Хихон
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.48
  • Прогноз на матч Дандолк — Слайго Роверс
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Голуэй Юнайтед — Дроэда Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Богемианс — Дерри Сити
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному