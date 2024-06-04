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    «Ред Булл» объявил о продлении контракта с Пересом

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    Мексиканский гонщик Серхио Перес продлил контракт с «Ред Булл».

    Серхио Перес
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    Серхио Перес

    Соглашение с 34-летним пилотом рассчитано на два года, информирует пресс-служба команды.

    «Я по-настоящему рад связать своё будущее с этой замечательной командой. Нигде больше для пилота нет такого вызова, как на трассе, так и вне её, как в "Ред Булл".

    Я рад остаться здесь, чтобы продолжить наше сотрудничество ещё на два года и внести свой вклад в великую историю этой команды. Быть частью "Ред Булл" — это огромный вызов, и мне это нравится.

    В этом году перед нами стоит серьёзная задача, и я полностью верю в команду, что нас ждёт светлое будущее, и я рад быть её частью. Хочу поблагодарить всех за доверие, которое мне оказано, и хочу отплатить за это отличными результатами на трассе и вне её. Нам предстоит большая работа, и вместе мы выиграем ещё много чемпионатов», — сказал Перес.

    Серхио Перес выступает за «Ред Булл» с 2021 года. За это время он одержал пять побед.

    На данный момент Серхио Перес занимает пятое место в личном зачёте чемпионата.

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