«Ред Булл» объявил о продлении контракта с Пересом

Мексиканский гонщикпродлил контракт с

Соглашение с 34-летним пилотом рассчитано на два года, информирует пресс-служба команды.

«Я по-настоящему рад связать своё будущее с этой замечательной командой. Нигде больше для пилота нет такого вызова, как на трассе, так и вне её, как в "Ред Булл".

Я рад остаться здесь, чтобы продолжить наше сотрудничество ещё на два года и внести свой вклад в великую историю этой команды. Быть частью "Ред Булл" — это огромный вызов, и мне это нравится.

В этом году перед нами стоит серьёзная задача, и я полностью верю в команду, что нас ждёт светлое будущее, и я рад быть её частью. Хочу поблагодарить всех за доверие, которое мне оказано, и хочу отплатить за это отличными результатами на трассе и вне её. Нам предстоит большая работа, и вместе мы выиграем ещё много чемпионатов», — сказал Перес.

Серхио Перес выступает за «Ред Булл» с 2021 года. За это время он одержал пять побед.

На данный момент Серхио Перес занимает пятое место в личном зачёте чемпионата.