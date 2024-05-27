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    Секулич: Мы допустили слишком много потерь, сделали слишком много глупых вещей в нападении

    Прочие Баскетбол Единая лига
    Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Секулич высказался о поражении в матче с «Зенитом» (96:99) в рамках серии за третье место в Единой лиге ВТБ.

    Александр Секулич
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    Александр Секулич

    «Поздравляю хозяев, они были более сфокусированы, чем мы. Мы допустили слишком много потерь, сделали слишком много глупых вещей в нападении. Могли бы набрать куда больше очков, чем набрали. Не могу сказать, что игроки не боролись, потому что они действительно боролись, но против команды вроде "Зенита" нельзя отдавать мяч так легко и так легко давать набирать очки в быстрых отрывах», — приводит слова Секулича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

    Таким образом, счет в серии стал 2:0 в пользу «Зенита». Следующая игра пройдет 30 мая в Краснодаре.

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