Секулич: Мы допустили слишком много потерь, сделали слишком много глупых вещей в нападении

Главный тренер краснодарскоговысказался о поражении в матче с(96:99) в рамках серии за третье место в Единой лиге ВТБ.

«Поздравляю хозяев, они были более сфокусированы, чем мы. Мы допустили слишком много потерь, сделали слишком много глупых вещей в нападении. Могли бы набрать куда больше очков, чем набрали. Не могу сказать, что игроки не боролись, потому что они действительно боролись, но против команды вроде "Зенита" нельзя отдавать мяч так легко и так легко давать набирать очки в быстрых отрывах», — приводит слова Секулича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Таким образом, счет в серии стал 2:0 в пользу «Зенита». Следующая игра пройдет 30 мая в Краснодаре.