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    «Уильямс» продлил контракт с Албоном

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    «Уильямс» продлил контракт с тайско-британским пилотом Александером Албоном, сообщается на сайте команды.

    Александер Албон
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    Александер Албон

    Отмечается, что 28-летний гонщик подписал многолетний контракт с британским коллективом.

    «Я невероятно счастлив остаться в "Уильямсе" и продолжить работу с такой талантливой и преданной командой людей», — приводит пресс-служба «Уильямса» слова Албона.

    Также он отметил, что верит в этот долгосрочный проект и хочет сыграть в нем ключевую роль.

    «Путешествие займет время, но я уверен, что мы создаем правильную команду, которая будет двигаться вперед и добьется больших успехов в ближайшие годы», — добавил пилот.

    Албон выступает за «Уильямс» с 2022 года. В текущем сезоне он занимает 17-е место в общем зачете пилотов.

    Всего на счету гонщика за карьеру в «Формуле-1» два подиума.

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