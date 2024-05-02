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    НБА. «Бостон» победил «Майами», «Даллас» выиграл у «Клипперс»

    Прочие Баскетбол НБА
    «Бостон» переиграл «Майами» в пятом матче первого раунда плей-офф НБА — 118:84. «Селтикс» выиграли серию — 4-1.

    Лука Дончич
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    Лука Дончич

    Атакующие защитники «Бостона» Деррик Уайт и Джейлен Браун набрали по 25 очков и стали самыми результативными игроками встречи.

    Во втором раунде «Бостон» сыграет с победителем серии «Кливленд»«Орландо» (3-2).

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    «Даллас» выиграл у «Клипперс» в пятом матче первого раунда плей-офф НБА — 123:93. «Маверикс» вышли вперед в серии — 3-2.

    Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Далласа» Лука Дончич, оформивший дабл-дабл: 35 очков и 10 результативных передач.

    Шестой матч в серии состоится 4 мая.

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