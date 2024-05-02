НБА. «Бостон» победил «Майами», «Даллас» выиграл у «Клипперс»

Лука Дончич Фото: globallookpress.com
Атакующие защитники «Бостона» Деррик Уайт и Джейлен Браун набрали по 25 очков и стали самыми результативными игроками встречи.
Во втором раунде «Бостон» сыграет с победителем серии «Кливленд» — «Орландо» (3-2).
«Даллас» выиграл у «Клипперс» в пятом матче первого раунда плей-офф НБА — 123:93. «Маверикс» вышли вперед в серии — 3-2.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Далласа» Лука Дончич, оформивший дабл-дабл: 35 очков и 10 результативных передач.
Шестой матч в серии состоится 4 мая.