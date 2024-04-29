Отец Ферстаппена высказался о будущем Макса в «Ред Булл»

, отец трехкратного чемпиона мира, который является пилотом «Ред Булл», высказался о будущем своего сына.

«Я думаю, все очень хотят заполучить Макса. Однако в данный момент, как мне кажется, у Макса всё в порядке. В его распоряжении есть быстрая машина. Но да, мы должны смотреть дальше, с прицелом на 2026 год. Сейчас мы сохраняем спокойствие. Посмотрим, что будет дальше.

Результаты? Всё безумно хорошо. Невероятно, насколько Макс силён. Во время гонок замечаешь, что он держит всё под контролем и за всем следит. И в квалификациях у него тоже всё здорово», — приводит слова Йоса Ферстаппена Racingnews365.

Ферстаппен лидирует в общем зачете Кубка мира в этом сезоне.