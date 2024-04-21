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    НБА. «Денвер» обыграл «Лейкерс», «Кливленд» победил «Орландо»

    Прочие Баскетбол НБА
    «Денвер» в стартовом матче первого раунда плей-офф НБА дома обыграл «Лейкерс» со счетом 114:103.

    Энтони Дэвис
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    Энтони Дэвис

    Самым результативным на паркете стали форвард гостей Энтони Дэвис (32 очка, 14 подборов) и центровой «Наггетс» Никола Йокич (32 очка, 12 подборов). Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 27 очков.

    Счет в серии 1-0 в пользу «Денвера». Следующий матч пройдет 23 апреля.

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    «Кливленд» дома победил «Орландо» в первом матче серии первого раунда плей-офф НБА — 97:83.

    Самым результативным игроком матча стал защитник «Кливленда» Донован Митчелл, набравший 30 очков.

    «Кливленд» вышел вперед в серии (1-0). Следующий матч снова состоится на домашней арене «Кавальерс» 23 апреля.

    Результаты игрового дня:

    «Кливленд Кавальерс» — «Орландо Мэджик» — 97:83

    «Миннесота Тимбервулвз» — «Финикс Санз» — 120:95

    «Нью-Йорк Никс» — «Филадельфия Сиксерс» — 111:104

    «Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 114:103

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