НБА. «Денвер» обыграл «Лейкерс», «Кливленд» победил «Орландо»

Самым результативным на паркете стали форвард гостей Энтони Дэвис (32 очка, 14 подборов) и центровой «Наггетс» Никола Йокич (32 очка, 12 подборов). Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 27 очков.
Счет в серии 1-0 в пользу «Денвера». Следующий матч пройдет 23 апреля.
«Кливленд» дома победил «Орландо» в первом матче серии первого раунда плей-офф НБА — 97:83.
Самым результативным игроком матча стал защитник «Кливленда» Донован Митчелл, набравший 30 очков.
«Кливленд» вышел вперед в серии (1-0). Следующий матч снова состоится на домашней арене «Кавальерс» 23 апреля.
Результаты игрового дня:
«Кливленд Кавальерс» — «Орландо Мэджик» — 97:83
«Миннесота Тимбервулвз» — «Финикс Санз» — 120:95
«Нью-Йорк Никс» — «Филадельфия Сиксерс» — 111:104
«Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 114:103