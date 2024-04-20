Хэмилтон: Это лучший результат, которого я достиг за долгое время

Пилотвысказался о том, что стал вторым в спринте на Гран-при Китая.

«Каждый раз, когда я приезжал сюда, толпа меня очень поддерживала. Это лучший результат, которого я достиг за долгое время. Я очень счастлив. Конечно, мы не могли тягаться с "Ред Буллом", но это огромный шаг вперед. За этот короткий отрезок гонки я узнал много нового о машине, поэтому с нетерпением жду завтрашнего дня», — приводит слова Хэмилтона BBC Sport.

Гонка Гран-при Китая пройдет 21 апреля и начнется в 10:00 мск.