Чикунова выиграл 100 м брассом на ЧР, Ефимова — третья

Евгения Чикунова Фото: globallookpress.com
На дистанции у женщин 100 метров брассом выиграла чемпионка Европы Евгения Чикунова.
Второе место досталось Татьяне Белоногофф. Лишь третья приплыла к финишу шестикратная чемпионка мира по плаванию, трёхкратный призёр Олимпийских игр, семикратная чемпионка Европы Юлия Ефимова.
Плавание. Чемпионат России — 2024. Казань. Женщины. 100 метров брассом. Финал
- 1. Евгения Чикунова — 1.05,11 секунды.
- 2. Татьяна Белоногофф — 1.07,10.
- 3. Юлия Ефимова — 1.07,43.
Также у мужчин прошел финал на 50 метров вольным стилем.
Дистанцию двукратный призёр Олимпиады-2020 Климент Колесников. Напомним, ранее он также победил на дистанции 50 метров на спине
Плавание. Чемпионат России — 2024. Казань. Мужчины. 50 метров вольным стилем. Финал
- 1. Климент Колесников (Москва) — 21,89 секунды.
- 2. Егор Корнев (Санкт-Петербург) — 21,90.
- 3. Никита Черноусов (Алтайский край) — 22,00.