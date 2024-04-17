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    Чикунова выиграл 100 м брассом на ЧР, Ефимова — третья

    Прочие Плавание
    В Казани продолжается чемпионат России — 2024 по плаванию.

    Евгения Чикунова
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    Евгения Чикунова

    На дистанции у женщин 100 метров брассом выиграла чемпионка Европы Евгения Чикунова.

    Второе место досталось Татьяне Белоногофф. Лишь третья приплыла к финишу шестикратная чемпионка мира по плаванию, трёхкратный призёр Олимпийских игр, семикратная чемпионка Европы Юлия Ефимова.

    Плавание. Чемпионат России — 2024. Казань. Женщины. 100 метров брассом. Финал
    • 1. Евгения Чикунова — 1.05,11 секунды.
    • 2. Татьяна Белоногофф — 1.07,10.
    • 3. Юлия Ефимова — 1.07,43.

    Также у мужчин прошел финал на 50 метров вольным стилем.

    Дистанцию двукратный призёр Олимпиады-2020 Климент Колесников. Напомним, ранее он также победил на дистанции 50 метров на спине

    Плавание. Чемпионат России — 2024. Казань. Мужчины. 50 метров вольным стилем. Финал
    • 1. Климент Колесников (Москва) — 21,89 секунды.
    • 2. Егор Корнев (Санкт-Петербург) — 21,90.
    • 3. Никита Черноусов (Алтайский край) — 22,00.
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