ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дмитрий Хомуха«Сейчас в "Спартаке" достоин работать именно Карпин». Дмитрий Хомуха — о результатах Кубка России, проблемах молодежного футбола и лимите на легионеров
  • 10:52
    • Бобровский стал второй звездой дня в НХЛ
  • 10:19
    • Овечкин: У нас есть шансы на плей-офф. «Вашингтон» еще в игре
  • 08:27
    • «Даллас» переиграл «Атланту», «Денвер» проиграл «Клипперс», дабл-дабл Дончича, трипл-дабл Йокича
  • 08:00
    • Кудерметова пробилась в четвертьфинал турнира в Чарльстоне
  • 11:09
    • Канселу может вернуться в «Баварию»
    Все новости спорта

    Пиастри выиграл вторую тренировку Гран-при Японии, Хэмилтон — второй

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    В пятницу, 5 апреля, состоялась вторая свободная практика Гран-при Японии Формулы-1.

    Оскар Пиастри
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Оскар Пиастри

    Лучший круг смог проехать гонщик «Макларена» Оскар Пиастри. Второе место занял семикратный чемпион Льюис Хэмилтон на «Мерседес». Третьим стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер.

    Гонка Гран-при Японии состоится в воскресенье, 7 апреля.

    Формула-1. Гран-при Японии. Вторая свободная практика:
    • 1. Оскар Пиастри («Макларен») — 1.34,725
    • 2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,501
    • 3. Шарль Леклер («Феррари») +4,035
    • 4. Юки Цунода («РБ») +6,221
    • 5. Даниэль Риккардо («РБ») +7,188
    • 6. Ландо Норрис («Макларен») +10,252
    • 7. Карлос Сайнс («Феррари») +17,854
    • 8. Нико Хюлькенберг («Хаас») +20,454
    • 9. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +21,334
    • 10. Эстебан Окон («Альпин») +24,388
    • 11. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +28,592
    • 12. Александер Албон («Уильямс») +29,096
    • 13. Кевин Магнуссен («Хаас») +55,747
    • 14. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — не показал времени
    • 15. Логан Сарджент («Уильямс») — не показал времени
    • 16. Пьер Гасли («Альпин») — не показал времени
    • 17. Серхио Перес («Ред Булл») — не показал времени
    • 18. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — не показал времени
    • 19. Ланс Стролл («Астон Мартин») — не показал времени
    • 20. Джордж Расселл («Мерседес») — не показал времени
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Магнитка» снова завладеет инициативой на домашней площадке
  • «Металлург» Мг — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Лилль» позволит «Марселю» прервать серию поражений?
  • «Лилль» — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Прервется ли серия поражений «Вердера»?
  • «Айнтрахт» — «Вердер». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.63
  • Экспресс дня 5 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лилль — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.15
  • Прогноз на матч Падерборн — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Ростов — Сочи
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Рома — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Пари НН — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Атлетик — Мальорка
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному