Пиастри выиграл вторую тренировку Гран-при Японии, Хэмилтон — второй

Оскар Пиастри Фото: globallookpress.com
Лучший круг смог проехать гонщик «Макларена» Оскар Пиастри. Второе место занял семикратный чемпион Льюис Хэмилтон на «Мерседес». Третьим стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер.
Гонка Гран-при Японии состоится в воскресенье, 7 апреля.
Формула-1. Гран-при Японии. Вторая свободная практика:
- 1. Оскар Пиастри («Макларен») — 1.34,725
- 2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,501
- 3. Шарль Леклер («Феррари») +4,035
- 4. Юки Цунода («РБ») +6,221
- 5. Даниэль Риккардо («РБ») +7,188
- 6. Ландо Норрис («Макларен») +10,252
- 7. Карлос Сайнс («Феррари») +17,854
- 8. Нико Хюлькенберг («Хаас») +20,454
- 9. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +21,334
- 10. Эстебан Окон («Альпин») +24,388
- 11. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +28,592
- 12. Александер Албон («Уильямс») +29,096
- 13. Кевин Магнуссен («Хаас») +55,747
- 14. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — не показал времени
- 15. Логан Сарджент («Уильямс») — не показал времени
- 16. Пьер Гасли («Альпин») — не показал времени
- 17. Серхио Перес («Ред Булл») — не показал времени
- 18. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — не показал времени
- 19. Ланс Стролл («Астон Мартин») — не показал времени
- 20. Джордж Расселл («Мерседес») — не показал времени