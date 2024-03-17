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    Клебо: Шикарно победить в гонке, где на стадионе присутствует король Швеции

    Прочие Лыжи
    Норвежский лыжник Йоханнес Клебо высказался о своей третьей подряд победе на 15-м этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).

    Йоханнес Клебо
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    Йоханнес Клебо

    Сегодня, 17 марта, спортсмен выиграл масс-старт свободным стилем.

    «Это здорово, здесь отличная погода и множество зрителей. Было немного сложно удерживать скорость на трассе, потому что в некоторых местах снег был довольно медленным. Но я доволен, приятно завершить сезон таким образом.

    Борьба на финишной прямой с Тефре? На последних 100 метрах снег мешал идти быстро, мне пришлось приложить усилия, но я смог удержать темп и пересечь финишную черту первым, поэтому всё хорошо.

    Одержать победу в гонке, когда на стадионе присутствует король Швеции, — просто шикарно. Так даже лучше», — приводит слова Клебо Fondo Italia.

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