Клебо: Шикарно победить в гонке, где на стадионе присутствует король Швеции

Норвежский лыжниквысказался о своей третьей подряд победе на 15-м этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).

Сегодня, 17 марта, спортсмен выиграл масс-старт свободным стилем.

«Это здорово, здесь отличная погода и множество зрителей. Было немного сложно удерживать скорость на трассе, потому что в некоторых местах снег был довольно медленным. Но я доволен, приятно завершить сезон таким образом.

Борьба на финишной прямой с Тефре? На последних 100 метрах снег мешал идти быстро, мне пришлось приложить усилия, но я смог удержать темп и пересечь финишную черту первым, поэтому всё хорошо.

Одержать победу в гонке, когда на стадионе присутствует король Швеции, — просто шикарно. Так даже лучше», — приводит слова Клебо Fondo Italia.