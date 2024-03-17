Клебо: Шикарно победить в гонке, где на стадионе присутствует король Швеции

Йоханнес Клебо Фото: globallookpress.com
Сегодня, 17 марта, спортсмен выиграл масс-старт свободным стилем.
«Это здорово, здесь отличная погода и множество зрителей. Было немного сложно удерживать скорость на трассе, потому что в некоторых местах снег был довольно медленным. Но я доволен, приятно завершить сезон таким образом.
Борьба на финишной прямой с Тефре? На последних 100 метрах снег мешал идти быстро, мне пришлось приложить усилия, но я смог удержать темп и пересечь финишную черту первым, поэтому всё хорошо.
Одержать победу в гонке, когда на стадионе присутствует король Швеции, — просто шикарно. Так даже лучше», — приводит слова Клебо Fondo Italia.