ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дмитрий Булыкин«В этом сезоне Лигу чемпионов опять выиграет Манчестер Сити». Дмитрий Булыкин — об Абаскале и Промесе, фаворитах в ЛЧ и российских судьях
  • 23:33
    • Павлюченкова легко вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
  • 21:25
    • Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Саудовской Аравии, Леклер — второй
  • 20:32
    • Дубль Мохеби обеспечил «Ростову» победу над лидером РПЛ
  • 19:21
    • «Ак Барс» проиграл серию плей-офф с «Автомобилистом» и завершил сезон
    Все новости спорта

    Ферстаппен: В третьей практике я был очень доволен своим кругом, получил огромное удовольствие

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о победе в квалификации на Гран-при Саудовской Аравии.

    Макс Ферстаппен
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Макс Ферстаппен

    «Очень хороший для нас день. Мы немного изменили настройки, это придало уверенности в прохождении скоростных поворотов. Тут безумно быстрые повороты! В третьей практике я был очень доволен своим кругом, получил огромное удовольствие, машина вела себя по-настоящему здорово.

    Мы знаем, что в Джидде бывают безумные гонки, многое может произойти. Но я уверен, что наша машина завтра будет хороша», — отметил Ферстаппен сразу после квалификации.

    Гонка состоится в субботу, 9-го числа.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Энтони Джошуа без проблем пройдет Фрэнсиса Нганну?
  • Джошуа — Нганну. Прогноз и ставки
  • 3.65
    •
  • Сможет ли «Зенит» переиграть «Урал»?
  • «Урал» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • «Бостон» не упустит шанс воспользоваться кризисом «Питтсбурга»?
  • «Бостон» — «Питтсбург». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.03
  • Экспресс дня 8 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  3.65
  • Прогноз на матч Джошуа — Нганну
  • Бои
  • Завтра в 02:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Урал — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Бостон — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Арсенал — Брентфорд
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Жирона — Осасуна
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Гранада — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Болонья — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Бавария — Майнц
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному