Ферстаппен: В третьей практике я был очень доволен своим кругом, получил огромное удовольствие

Пилотвысказался о победе в квалификации на Гран-при Саудовской Аравии.

«Очень хороший для нас день. Мы немного изменили настройки, это придало уверенности в прохождении скоростных поворотов. Тут безумно быстрые повороты! В третьей практике я был очень доволен своим кругом, получил огромное удовольствие, машина вела себя по-настоящему здорово.

Мы знаем, что в Джидде бывают безумные гонки, многое может произойти. Но я уверен, что наша машина завтра будет хороша», — отметил Ферстаппен сразу после квалификации.

Гонка состоится в субботу, 9-го числа.