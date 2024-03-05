ЦСКА — УНИКС: счет матча 78:84, обзор

одолел(84:78) в матче Единой лиги ВТБ.

По ходу 2-й четверти ЦСКА смог отыграть отставание в 8 очков, но это не помогло команде избежать поражения.

В составе УНИКСа самым результативным игроком стал Ненад Димитриевич, защитник набрал 38 очков. Среди игроков ЦСКА больше всего результативных баллов (17) набрал Мело Тримбл.

Единая лига ВТБ. Второй этап. Группа А. ЦСКА (Москва) — УНИКС (Казань) — 78:84 (15:22, 27:16, 16:18, 20:28) ЦСКА: Тримбл (17), Жан-Шарль (16), М'Бай (11)УНИКС: Димитриевич (38), Найт (12), Грин (11)

После этого матча УНИКС занимает 1-е место в таблице Единой лиги ВТБ, а ЦСКА — на 2-й позиции.