Ферстаппен: Сегодня все прошло даже лучше, чем мы ожидали

Пилотпрокомментировал победу в гонке на Гран-при Бахрейна.

«Невероятно. Думаю, сегодня все прошло даже лучше, чем мы ожидали. Машина была очень комфортной в управлении на всех шинах. Мы избежали неприятностей, и это отличное начало года, лучше и быть не могло. Было очень весело, и я чувствовал себя в машине очень хорошо. Такие дни всегда особенные, потому что они случаются не так часто, когда все идет идеально и ты един с машиной», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Второе место занял еще один пилот «Ред Булл» Серхио Перес. Третьим стал гонщик «Феррари» Карлос Сайнс.