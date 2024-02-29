НБА. «Лейкерс» победили «Клипперс», «Денвер» одолел «Сакраменто»

Леброн Джеймс Фото: globallookpress.com
Самым результативным игроком матча стал Леброн Джеймс, на счету которого 34 очка, а также шесть подборов и восемь результативных передач.
«Денвер Наггетс» на своем паркете победили «Сакраменто Кингз» со счетом 117:96.
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Наггетс» Джамал Маррей. На его счету 32 очка, три подбора и шесть результативных передач.
Результаты игрового дня:
«Торонто Рэпторс» — «Даллас Маверикс» — 125:136.
«Индиана Пэйсерс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 123:114.
«Чикаго Буллз» — «Кливленд Кавальерс» — 132:123 (ОТ).
«Миннесота Тимбервулвз» — «Мемфис Гриззлиз» — 110:101.
«Денвер Наггетс» — «Сакраменто Кингз» — 117:96.
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 112:116.