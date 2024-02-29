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    НБА. «Лейкерс» победили «Клипперс», «Денвер» одолел «Сакраменто»

    Прочие Баскетбол НБА
    В ночь на 29 февраля в матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Клипперс» уступили «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 112:116.

    Леброн Джеймс
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    Леброн Джеймс

    Самым результативным игроком матча стал Леброн Джеймс, на счету которого 34 очка, а также шесть подборов и восемь результативных передач.

    «Денвер Наггетс» на своем паркете победили «Сакраменто Кингз» со счетом 117:96.

    Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Наггетс» Джамал Маррей. На его счету 32 очка, три подбора и шесть результативных передач.

    Все прогнозы на НБА

    Результаты игрового дня:

    «Торонто Рэпторс» — «Даллас Маверикс» — 125:136.
    «Индиана Пэйсерс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 123:114.
    «Чикаго Буллз» — «Кливленд Кавальерс» — 132:123 (ОТ).
    «Миннесота Тимбервулвз» — «Мемфис Гриззлиз» — 110:101.
    «Денвер Наггетс» — «Сакраменто Кингз» — 117:96.
    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 112:116.

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