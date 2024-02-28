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    «Бостон» выиграл у «Филадельфии», «Даллас» уступил «Кливленду»

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    За океаном состоялся очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

    «Кливленд» остановил «Даллас» Луки Дончича
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    «Кливленд» остановил «Даллас» Луки Дончича

    «Кливленд» выиграл на своей площадке у «Далласа» со счетом 121:119 (23:24, 37:32, 23:26, 38:37).

    Лучшим в составе хозяев был Донован Митчелл, в активе которого 31 очко, 7 подборов и 6 передач.

    Лидер «Далласа» Лука Дончич набрал 45 очков и сделал 14 передач. Еще 30 очков гостям принес Кайри Ирвинг.

    «Даллас» проиграл второй матч подряд после серии из семи побед.

    «Бостон» одержал домашнюю победу над «Филадельфией» — 117:99 (30:30, 23:21, 33:24, 31:24).

    Форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум оформил дабл-дабл из 29 очков и 11 подборов. Джейлен Браун набрал 31 очко, а латвийский центровой Кристапс Порзингис к 23 очкам добавил 12 подборов.

    В составе «Филадельфии» выделялся Тайриз Макси, набравший 32 очка.

    Победная серия «Бостона» достигла девяти матчей. «Филадельфия» проиграла четыре из пяти последних матчей.

    НБА. Результаты игрового дня

    «Вашингтон» — «Голден Стэйт» 112:123 (25:23, 33:37, 17:38, 37:25)

    «Орландо» — «Бруклин» 108:81 (33:25, 25:19, 30:15, 20:22)

    «Кливленд» — «Даллас» 121:119 (23:24, 37:32, 23:26, 38:37)

    «Бостон» — «Филадельфия» 117:99 (30:30, 23:21, 33:24, 31:24)

    «Атланта» — «Юта» 124:97 (26:18, 29:26, 34:25, 35:28)

    «Нью-Йорк» — «Нью-Орлеан» 92:115 (19:26, 28:22, 20:26, 25:41)

    «Миннесота» — «Сан-Антонио» 114:105 (29:21, 29:22, 27:24, 29:38)

    «Оклахома-Сити» — «Хьюстон» 112:95 (28:29, 32:21, 24:24, 28:21)

    «Чикаго» — «Детройт» 95:105 (29:22, 26:28, 22:29, 18:26)

    «Милуоки» — «Шарлотт» 123:85 (32:16, 26:10, 38:23, 27:36)

    «Портленд» — «Майами» 96:106 (28:15, 28:31, 20:34, 20:26)

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