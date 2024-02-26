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    НБА. «Клипперс» проиграл «Сакраменто», «Юта» одолела «Сан-Антонио»

    Прочие Баскетбол НБА
    В матче регулярного чемпионата НБА «Клипперс» дома уступили «Сакраменто Кингз» со счетом 107:123.

    Виктор Вембаньяма
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    Виктор Вембаньяма

    Самым результативным игроком матча стал игрок гостей ДеАарон Фокс, набравший 33 очка, сделавший шесть подборов и семь передач.

    «Юта Джаз» принимала «Сан-Антонио Спёрс». Хозяева паркета победили со счетом 128:109.

    Самым результативным игроком матча стал игрок гостей Девин Васселл, набравший 27 очков, сделавший девять подборов и пять передач. Французский новичок «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма, которого выбрали под первым пиком драфта, заработал 22 очка, сделал 10 подборов и отдал две передачи.

    Все результаты игрового дня НБА:

    «Филадельфия Сиксерс» — «Милуоки Бакс» — 98:119.
    «Финикс Санз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 123:113.
    «Индиана Пэйсерс» — «Даллас Маверикс» — 133:111.
    «Вашингтон Уизардс» — «Кливленд Кавальерс» — 105:114.
    «Голден Стэйт Уорриорз» — «Денвер Наггетс» — 103:119.
    «Атланта Хоукс» — «Орландо Мэджик» — 109:92.
    «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Чикаго Буллз» — 106:114.
    «Хьюстон Рокетс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 110:123.
    «Юта Джаз» — «Сан-Антонио Спёрс» — 128:109.
    «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Шарлотт Хорнетс» — 80:93.
    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Сакраменто Кингз» — 107:123.

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