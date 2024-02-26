НБА. «Клипперс» проиграл «Сакраменто», «Юта» одолела «Сан-Антонио»

В матче регулярного чемпионата НБАдома уступилисо счетом 107:123.

Самым результативным игроком матча стал игрок гостей ДеАарон Фокс, набравший 33 очка, сделавший шесть подборов и семь передач.

«Юта Джаз» принимала «Сан-Антонио Спёрс». Хозяева паркета победили со счетом 128:109.

Самым результативным игроком матча стал игрок гостей Девин Васселл, набравший 27 очков, сделавший девять подборов и пять передач. Французский новичок «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма, которого выбрали под первым пиком драфта, заработал 22 очка, сделал 10 подборов и отдал две передачи.

Все результаты игрового дня НБА:

«Филадельфия Сиксерс» — «Милуоки Бакс» — 98:119.

«Финикс Санз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 123:113.

«Индиана Пэйсерс» — «Даллас Маверикс» — 133:111.

«Вашингтон Уизардс» — «Кливленд Кавальерс» — 105:114.

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Денвер Наггетс» — 103:119.

«Атланта Хоукс» — «Орландо Мэджик» — 109:92.

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Чикаго Буллз» — 106:114.

«Хьюстон Рокетс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 110:123.

«Юта Джаз» — «Сан-Антонио Спёрс» — 128:109.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Шарлотт Хорнетс» — 80:93.

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Сакраменто Кингз» — 107:123.