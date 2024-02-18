«Белогорье» и «Зенит-Казань» одержали очередные победы, «Локомотив» проиграл «Факелу»

«Зенит-Казань» Фото: volley.ru
В центральном матче один из лидеров чемпионата новосибирский «Локомотив» уступил в невероятном по накалу матче «Факелу» в пяти сетах — 2:3 (16:25, 25:23, 21:25, 32:20, 13:15).
«Белогорье» легко обыграло солигорский «Шахтер» — 3:0 (25:10, 25:18, 26:24).
Лидер чемпионата казанский «Зенит» был сильнее кемеровского «Кузбасса» — 3:0 (25:18, 25:22, 25:12).
Московское «Динамо» не имело проблем с АСК — 3:0 (25:20, 25:16, 25:17).
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