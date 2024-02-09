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    Большунов выиграл Спартакиаду в спринте

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    Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выиграл Спартакиаду — 2024 в спринте классическим стилем.

    Александр Большунов
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    Александр Большунов

    В финальном забеге он преодолел дистанцию с результатом 4.11,55.

    Серебро завоевал Сергей Ардашев. Он уступил победителю 0,56 секунды. Третий результат показал Алексей Червоткин (+1,84).

    Спартакиада-2024. Лыжные гонки. Тюмень.
    Спринт, классический стиль, финал. Мужчины

    1. Александр Большунов (Архангельская область) — 4.11,55 секунды.
    2. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) +0,56.
    3. Алексей Червоткин (Москва) +1,84.
    4. Иван Горбунов (Республика Татарстан) +3,48.
    5. Константин Тиунов (Москва) +6,61.
    6. Сергей Устюгов (Ханты-Мансийский автономный округ) +14,27.

    С февраля 2022 года российские лыжники отстранены от международных стартов.

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