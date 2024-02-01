Сайнс заявил, что покинет «Феррари»

Гонщик Формулы-1объявил об уходе из «Феррари» по окончании сезона 2024 года.

«После сегодняшних новостей я и "Феррари" расстанемся в конце 2024 года. У нас впереди еще длинный сезон, как и всегда, я выложусь на максимум ради команды и болельщиков по всему миру. Новости о моём будущем будут объявлены в соответствующее время», — написал Сайнс на своей странице в социальной сети.

Ранее итальянская команда объявила, что британский пилот Льюис Хэмилтон присоединится к ней в 2025 году.

Сайнс перешел в «Феррари» перед началом 2021 года. В 2023 году 29-летний испанец стал седьмым в общем зачете.