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    Сайнс заявил, что покинет «Феррари»

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Гонщик Формулы-1 Карлос Сайнс объявил об уходе из «Феррари» по окончании сезона 2024 года.

    Карлос Сайнс
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    Карлос Сайнс

    «После сегодняшних новостей я и "Феррари" расстанемся в конце 2024 года. У нас впереди еще длинный сезон, как и всегда, я выложусь на максимум ради команды и болельщиков по всему миру. Новости о моём будущем будут объявлены в соответствующее время», — написал Сайнс на своей странице в социальной сети.

    Ранее итальянская команда объявила, что британский пилот Льюис Хэмилтон присоединится к ней в 2025 году.

    Сайнс перешел в «Феррари» перед началом 2021 года. В 2023 году 29-летний испанец стал седьмым в общем зачете.

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