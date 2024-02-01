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    Хэмилтон: Решение уйти из «Мерседеса» было одним из сложнейших, что мне приходилось когда-либо принимать

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон прокомментировал решение покинуть «Мерседес» по окончании сезона-2024 и перебраться в «Феррари».

    Льюис Хэмилтон
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    Льюис Хэмилтон

    «Я провёл с этой командой 11 потрясающих лет, и я так горд тем, чего мы добились вместе. "Мерседес" был частью моей жизни с 13 лет. Это место, где я вырос, так что решение уйти было одним из сложнейших, что мне приходилось когда-либо принимать. Но сейчас для меня правильный момент, чтобы сделать этот шаг, и я предвкушаю новый вызов.

    Я буду всегда благодарен за невероятную поддержку со стороны семьи "Мерседеса", особенно Тото за его дружбу и руководство, и я хочу, чтобы мы закончили на мажорной ноте. Я на сто процентов посвящён тому, чтобы выдать максимум в наступающем сезоне и сделать мой последний год с "Серебряными стрелами" запоминающимся», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба «Мерседеса».

    Хэмилтон — 7-кратный чемпион Формулы-1. С 2013-го является пилотом команды «Мерседес».

    В минувшем сезоне он занял третье место в общем зачете пилотов, набрав 234 очка.

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