Ковальчук о дисквалификации Валиевой: Надо тщательно подходить к подготовке

Нападающий хоккейного «Спартака»высказался о дисквалификации фигуристки

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021-го — дня, когда она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Все результаты Валиевой с этой даты аннулированы.

«Мы все переживали за Камилу в Пекине. Ходили специально за нее болеть на женский финал. Слушайте, это такая спортивная трагедия. Они же выиграли командные соревнования.

Но в этом надо разбираться, честно. Я не хочу быть каким‑то судьей.

По эмоциям — обидно и досадно. Но надо более тщательно подходить к подготовке. Мы и так понимаем, что находимся под огромной лупой. И еще давать повод — это неправильно.

Надеюсь, наши чиновники сделают правильные выводы. Такого не должно происходить. Тем более с несовершеннолетней девочкой», — приводит слова Ковальчука «Матч ТВ».