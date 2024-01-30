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    Ковальчук о дисквалификации Валиевой: Надо тщательно подходить к подготовке

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    Нападающий хоккейного «Спартака» Илья Ковальчук высказался о дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой.

    Илья Ковальчук
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    Илья Ковальчук

    Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021-го — дня, когда она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Все результаты Валиевой с этой даты аннулированы.

    «Мы все переживали за Камилу в Пекине. Ходили специально за нее болеть на женский финал. Слушайте, это такая спортивная трагедия. Они же выиграли командные соревнования.

    Но в этом надо разбираться, честно. Я не хочу быть каким‑то судьей.

    По эмоциям — обидно и досадно. Но надо более тщательно подходить к подготовке. Мы и так понимаем, что находимся под огромной лупой. И еще давать повод — это неправильно.

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    • Надеюсь, наши чиновники сделают правильные выводы. Такого не должно происходить. Тем более с несовершеннолетней девочкой», — приводит слова Ковальчука «Матч ТВ».

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