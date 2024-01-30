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    ISU лишил российских фигуристов золотых медалей на ОИ-2022

    Прочие Фигурное катание
    Сборной России присудили третье место в командном турнире на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Об этом информирует пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

    Камила Валиева
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    Камила Валиева

    Российские фигуристы заняли первое место в командном турнире на ОИ-2022. В составе команды России выступала фигуристка Камила Валиева, которая сдала положительный допинг-тест 21 декабря 2021 года. Об этом стало известно на следующий день после завершения командного турнира.

    Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации спортсменки отсчитывается с декабря 2021 года.

    Золотые медали за командный турнир получат американские фигуристы.

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